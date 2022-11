Al via gli open day all'IIS "A. Checchi" di Fucecchio

Ripartono le attività di orientamento all’Istituto Arturo Checchi di Fucecchio! Gli studenti del terzo anno delle medie e le loro famiglie avranno a disposizione, dal 19 Novembre, una serie di incontri in presenza per conoscere l’ampia offerta formativa dell’Istituto attraverso laboratori dedicati e colloqui con docenti e studenti. Ben otto sono gli indirizzi attivi presso l’IIS Checchi: Liceo Linguistico, Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Scientifico tradizionale, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico Calzaturiero, Istituto Professionale Moda e Istituto Professionale Manutenzione.

Quattro le date da segnare: 19 Novembre, 3 Dicembre, 17 Dicembre e 14 Gennaio, sempre in orario 15:00-19:00.

Per coloro che preferissero un colloquio privato con i docenti, sono stati inoltre attivati due sportelli di orientamento online nei pomeriggi dei giorni 30 Novembre e 15 Dicembre.

Prenotare la propria visita o colloquio è semplice: basta andare sulla homepage del sito www.istitutochecchi.edu.it e compilare l’apposito form nella sezione orientamento, oppure scrivere a orientamento@istitutochecchi.edu.it . Per aggiornamenti e materiale informativo consultare il sito oppure le pagine Facebook e Instagram dell’Istituto.