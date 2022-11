Arrestato con un calzino di droga e soldi

Un uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri di San Piero a Ponti, durante un controllo che i militari hanno effettuato ieri, 13 novembre, in Piazza delle Poste.

L'uomo, marocchino di 22 anni, è stato scoperto possedere nel vano portaoggetti della propria auto un calzino con dentro alcune dosi di cocaina e 565 euro in contanti, che i carabinieri hanno ritenuto essere il frutto della sua attività illecita. Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre l'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi il processo per direttissima.