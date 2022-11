Debutta il Consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli per Germogli

Si entra nel vivo della settimana di ‘Aspettando Germogli’. Domani, martedì 15 novembre 2022, sarà presentato il primo Consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli. L’appuntamento è alle 17.30 nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41. Sugli alti scranni dell’aula dove di solito si riunisce il Consiglio Comunale empolese, siederanno loro, le consigliere bambine e i consiglieri bambini, eletti membri del nuovo organo, dal volto democratico, permanente e collegiale, rappresentativo di tutte le bambine e i bambini di Empoli.

La loro nomina è avvenuta nel mese di ottobre 2022 tramite sorteggio, effettuato fra le bambine/ bambini delle classi quarta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado: sono state rispettate la rappresentatività dei vari plessi e la parità genere (10 bambine e 10 bambini). L'incarico istituzionale ha una durata di due anni.

All’insediamento del nuovo organo parteciperanno, tra gli altri, la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini, gli insegnanti e un’ospite molto gradita e affezionata alla città: la scrittrice Anna Sarfatti. Autrice di libri per bambini, come "La Costituzione raccontata ai bambini" (Mondadori 2006), ha collaborato a numerosi progetti con le scuole di tutta Italia approfondendo i temi dei diritti dei bambini e dell'educazione alla cittadinanza. In questa occasione, avrà il ruolo di ‘facilitatore’, cioè aiuterà i membri del Consiglio delle bambine e dei bambini a dialogare con gli adulti, in particolare a presentare ai competenti organi istituzionali proposte e idee emerse durante la loro attività.

LA STORIA - Il Consiglio delle bambine e dei bambini si ispira all'art.12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York), che sancisce il diritto dei bambini e degli adolescenti ad esprimere la propria opinione. La sua istituzione rientra nel percorso Città amiche dei bambini e degli adolescenti dell’Unicef che il Comune di Empoli ha intrapreso per ottenere l’accreditamento: uno dei punti chiave del programma è il coinvolgimento attivo dei bambini e dei ragazzi nei processi decisionali che li riguardino con l'obiettivo di istituzionalizzare il processo stesso della partecipazione. Il programma, attraverso i passi previsti dal percorso, permette all'amministrazione di avere una cornice di riferimento che collega tutte le azioni rivolte ai minorenni che il Comune ha il compito di realizzare sul territorio. In occasione dell’anniversario della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, quest’anno, il Comune di Empoli consegnerà a tutte le classi di tutte le scuole empolesi, di ogni ordine e grado, dei manifesti con gli articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa