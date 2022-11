Ecco i videogiochi più famosi e giocati in Italia

In Italia c’è, neanche tanto nascosto, un popolo di videogiocatori che ama trascorrere le sue serate online sfidando amici provenienti da tutto il mondo. Grazie alle console di nuova generazione, ma anche attraverso smartphone e tablet, ci si può divertire in qualsiasi momento e in ogni luogo.

Se all’interno del proprio comodo salotto si predilige l’uso di una console o di un pc da gaming, sui mezzi di trasporto o nelle sale d’attesa da nord a sud si usa il proprio smartphone per navigare su qualche piattaforma di gioco del casinò online e tentare la fortuna. Questo tipo di gioco si è diffuso in maniera massiccia soprattutto negli ultimi anni, coinvolgendo un pubblico piuttosto eterogeneo.

E Johnny prese il fucile…

Tra i giovani di sesso maschile (ma non solo) la popolarità dei cosiddetti FPS (First Person Shooter) è altissima. La varietà è notevole e si passa dal più classico videogioco di guerra, come Call of Duty a quello più futuristico e che prevede l’uso di armi decisamente molto moderne, come Halo.

I più piccoli si sono certamente divertiti giocando a Fortnite, grazie anche al fatto di essere un gioco gratuito, mentre i fan dell’orrore trovano pane per i loro denti con l’intramontabile Doom, l’interessante Scorn o l’eccitante Bioshock. Anche chi predilige una visuale del proprio personaggio troverà grande soddisfazione in giochi come Gears of War, Aliens e World War Z.

Lo sport ha sempre il suo fascino

Chi ha una console ha sicuramente almeno un gioco di sport nel suo catalogo. Che si tratti del più classico calcio, che ormai è praticamente un sinonimo di Fifa della EA Sports, un gioco di basket o l’ultima versione del celebre NHL, lo sport attira sempre parecchi videogiocatori grazie alla possibilità di sfidare gli amici e di giocare nella stessa squadra e sfidare altri giocatori in altri Paesi.

Un po’ meno diffuso in Italia è il gioco del football americano, così come quello del baseball, pur avendo parecchi estimatori negli Stati Uniti. Se vogliamo inserire in questa categoria anche i giochi di corse, di certo non mancano titoli eccezionali, come: Granturismo e Forza Motorsport che hanno una longevità pazzesca, oltre che a una grafica capace di far confondere lo spettatore e farlo pensare che si tratti di una corsa di macchine reale.

RPG e Avventura? Perché no

Tra i videogame più amati di sempre ci sono naturalmente anche i famosi Role Playing Game e tra questi spicca di certo la saga di Final Fantasy, che ha donato forti emozioni a tutti coloro i quali hanno giocato almeno ad uno dei diversi titoli.

Per quanto riguarda l’avventura, non può mancare l’esperienza donata da “The Last of Us”, prossima serie televisiva che crediamo avrà un enorme successo e dovrete anche per forza giocare a Tomb Raider, migliorato e rinnovato negli anni.

Per gli amanti del brivido c’è il sempre gradito Resident Evil che saprà farvi sobbalzare dal divano in ben più di un’occasione. Non lo avete ancora provato? E cosa state aspettando?!