"Investire in democrazia", si entra nel vivo: presentati i progetti selezionati

Proposte che raccontano la città, la storia, il valore del ricordo, la Costituzione, la Resistenza, declinandoli in maniera curiosa ed efficace anche attraverso per esempio lo sport o rivolgendo lo sguardo all'Europa. Sono davvero tante le proposte selezionate per la nuova stagione di "Investire in Democrazia", progetto promosso dal Comune di Empoli, con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni: l'obiettivo è parlare di legalità e diritti, anche attraverso linguaggi differenti e occasioni di confronto nel segno della cultura e di attività da svolgere insieme. Avviato nel 1997, continua a essere un luogo di dialogo e riflessione su temi e valori fondamentali.

L'edizione 2022/23 in particolare mette al centro cinque aree tematiche, individuate insieme ai docenti: Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport e, novità di quest'ultima edizione, Europa.

Dopo la pubblicazione, nei mesi scorsi, dell'avviso per raccogliere idee e proposte per la realizzazione dei nuovi laboratori didattici e formativi, sono stati selezionati i progetti proposti dalle associazioni che hanno risposto al bando pubblico. È poi seguita la presentazione alle scuole da parte del presidente del Consiglio comunale di Empoli, Alessio Mantellassi, con delega in materia di Cultura della Memoria e Partecipazione. È avvenuta nei giorni scorsi, in Palazzo Comunale, alla presenza dei docenti coinvolti.

«Anche quest’anno - sottolinea Alessio Mantellassi - siamo pronti con Investire in democrazia. Abbiamo lavorato in questi anni per renderlo un vero e proprio progetto di educazione civica per tutti i cicli scolastici delle scuole empolesi. L’anno scorso abbiamo avuto un’adesione altissima da parte degli insegnanti e delle classi e contiamo di far crescere ancora il progetto. I percorsi sono organizzati per coinvolgere la classe durante tutto l’anno scolastico e sono molto centrate sull’attualità. Le proposte di percorsi arrivate sono belle e innovative. Crediamo molto in questo progetto e vogliamo farlo crescere ancora».

I PROGETTI - Sul tema 'Memoria', per le scuole primarie spazio alle proposte di Giallo Mare Minimal Teatro e Arci Empolese Valdelsa, rispettivamente dal titolo "La mappa della città di Empoli" e "Piccola Empoli resistente"; per le scuole secondarie di primo grado è possibile scegliere fra "Interviste impossibili" (Giallo Mare Minimal Teatro), "Questa è un'altra storia. Vicende straordinarie di persone 'ordinarie'" (Meta Società cooperativa sociale onlus), "Diario di una deportazione" (Associazione culturale Teatrino dei fondi), "Stop hate speach" (Arci Empolese Valdelsa), "La piramide dell'odio" e "Narrare per immagini. I diritti umani e la memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi"; per le scuole secondarie di secondo grado, le proposte sono "Conoscere la storia per vivere la memoria. Alle radici della democrazia repubblicana: guerra totale, deportazioni, esodo" (Istituto Gramsci Toscano onlus), "La piramide dell'odio" e "Narrare per immagini. I diritti umani e la memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi" (PromoCultura Società Cooperativa). Passando al capitolo 'Legalità e costituzione', per i più piccoli tre le opzioni: (La Costituzione dei bambini e delle bambine. Imparare i diritti, formarsi come cittadine e cittadini" (Istituto Toscano della Resistenza in Toscana), "Diario di una deportazione" (Associazione culturale Teatrino dei Fondi) e "Io, piccolo cittadino del mondo" (Arci Empolese Valdelsa). Per gli studenti delle secondarie di primo grado, sono stati selezionati "Strade dell'antifascismo" (Anpi sezione Empoli), "A scuola di legalità e Costituzione" (Arci Empolese Valdelsa), "Dalla parte giusta" (Associazione culturale Teatrino dei Fondi) e un progetto a cura della Fondazione dell'Ordine dei giornalisti, infine per quelli delle secondarie di secondo grado ci sono "Dalla Resistenza alla nascita della Carta costituzionale" (Associazione culturale Sine Qua Non), "Storie di giovani e di libertà" (Anpi sezione di Empoli), "La costruzione del sé attraverso la Carta fondamentale. Strumenti per un'educazione alla cittadinanza attiva" (Istituto Gramsci Toscano onlus", "Interviste impossibili" (Giallo Mare Minimal Teatro) e "La Costituzione italiana: ieri, oggi e domani" (Arci Empolese Valdelsa). I progetti legati al tema 'Ambiente' sono invece rivolti alle scuole secondarie di secondo grado grazie a "L'Atlante delle guerre: conflitti e ambiente tra crisi energetica e climatica" (Arci Empolese Valdelsa). Per quanto riguarda lo 'Sport', per la primaria è stato selezionato "Lo sport nel secolo breve. I riflessi politici, sociali e culturali dell'attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e Resistenza attraverso lo sport nei regimi totalitari. L'attività sportiva e la lotta al nazifascismo"; per la scuola secondaria di primo grado, spazio a "Lo sport nel secolo breve. I riflessi politici, sociali e culturali dell'attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e Resistenza attraverso lo sport nei regimi totalitari. Lo sport come strumento di consenso, dissenso e di lotta resistenziale" (Uisp Comitato Empoli Valdelsa) e "Sport e antifascicmo" (Associazione culturale Sine Qua Non); per la scuola secondaria di secondo grado, è possibile scegliere fra "Lo sport nel secolo breve. I riflessi politici, sociali e culturali dell'attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e Resistenza attraverso lo sport nei regimi totalitari. Lo sport come strumento di consenso, dissenso e di lotta resistenziale" (Uisp Comitato Empoli Valdelsa), una proposta di Aned sezione Empolese Valdelsa e "Sport e antifascismo" (Sine Qua Non). Il tema 'Europa' è stato declinato per gli studenti più grandi grazie a due progetti: "Dall'europeizzazione del calcio, o di una domanda fatidica: lo sport può fare l'Europa? Il processo di integrazione europeo, gli organi istituzionali e le competizioni sportive" (Uisp Comitato territoriale Empoli Valdelsa) e "Progetto: Europa" (Sine Qua Non).

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli