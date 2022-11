Lite con bastoni tra due gruppi per una relazione finita, arriva la polizia

Lite con bastoni tra un gruppo di romeni e un gruppo di macedoni a Pisa nel parcheggio pubblico di via di Putignano nella giornata di ieri per questioni amorose tra la fine di due membri dei due gruppi. La polizia ha identificato un 36enne macedone che era risultato ricercato per una carcerazione con sospensiva per evasione e anche un 31enne romeno con lo stesso precedente. I due sono stati trasferiti in questura. L'arrivo della polizia in tempo è giunta in tempo per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.