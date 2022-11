Il Mago Silvan al Tuscany Hall di Firenze, evento d'eccezione per Magic Florence

Oltre sessant'anni di carriera e ancora tanta voglia di stupire: il Mago Silvan, il più grande illusionista italiano di tutti i tempi, sarà mercoledì 28 dicembre al Tuscany Hall di Firenze, ospite d’eccezione di Magic Florence, l’evento di magia e illusionismo ideato da Mattia Boschi che porta sul palco i migliori illusionisti internazionali.



Per Silvan, al secolo Aldo Savoldello, sarà un ritorno alle origini. Proprio a Firenze, infatti, all’inizio della carriera, Silvan ha appreso i segreti del mestiere dall’indimenticato Ranieri Bustelli.

Silvan presenterà il miglior repertorio televisivo e teatrale che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La sua presenza a Magic Florence sarà un'occasione unica per apprezzare i suoi numeri, in uno spettacolo che vedrà in scena altri fuoriclasse dell’illusionismo.



Straordinario manipolatore, illusionista e mentalista, Silvan si è aggiudicato per ben due volte il titolo di “Magician of the Year”, l’oscar della magia, al pari di mostri sacri come David Copperfield e Lance Burton, ed è l’unico artista non statunitense ad aver vinto questo premio. Il suo nome è sinonimo di eleganza e stile, la sua formula magica.

Magic Florence torna dopo due anni di stop a causa della pandemia: uno spettacolo per tutte le età, in versione natalizia, in cui si spazierà dal mentalismo ai numeri di grandi illusioni visuali, attraverso una storia inedita che parlerà di Firenze e della magia. A condurre il pubblico in questo viaggio sarà Mattia Boschi, giovane illusionista e prestigiatore amatissimo dal grande pubblico, anche televisivo, insieme a tanti fuoriclasse dell’illusionismo.



Inizio ore 21. I biglietti – da 23 a 34 euro, posti numerati - sono disponibili sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Biglietti ridotti per soci Coop. Info www.tuscanyhall.it.