Morto nell'incendio a Capraia: il rogo potrebbe essere nato da una stufa

Capraia e Limite è a lutto per la morte di Stefano Sguanci. Intanto arrivano nuove notizie riguardo l'incendio che ha ucciso il 59enne nella notte tra sanato e domenica.

Le fiamme potrebbero essere state provocate da una stufa a pellet. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe affacciato alla finestra del condominio per chiedere aiuto. I vicini hanno udito le grida e chiamato i soccorsi, ma per Sguanci non c'è stato niente da fare.

Serviranno ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per fare maggiormente luce sull'accaduto. La salma del 59enne si trova in medicina legale e non sono esclusi anche in questo caso degli esami.