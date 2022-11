Mostra del Tartufo, primo weekend sold out da 25mila presenze

Il primo weekend della 51^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato ha registrato circa 25mila presenze: già dalle mattinate di sabato e domenica le strade del centro storico si sono riempite di visitatori che volevano godere dell’odore inconfondibile del tartufo bianco delle colline sanminiatesi; nei pomeriggi, invece, il borgo della città della Rocca ha registrato il tutto esaurito. .

Un risultato frutto della variegata offerta messa in campo da Fondazione San Miniato Promozione, che ha potuto contare anche su un clima che ha invogliato le persone a uscire di casa per visitare la città vestita a festa.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini: "Tutto il lavoro di preparazione fatto è stato premiato da queste due bellissime giornate e incrociamo le dita per godere dello stesso meteo anche nei due prossimi weekend. I fine settimana che verranno saranno ugualmente pieni di iniziative, grazie a un’offerta enogastronomica e parallelamente culturale a cui abbiamo lavorato nel dettaglio. La nostra intenzione è quella di proseguire nel percorso – che abbiamo appena intrapreso e che ci vede impegnati nel far di San Miniato – insieme a tutti i portatori d’interesse, dall’amministrazione comunale in poi – la capitale toscana del tartufo. Questa prelibatezza non è soltanto una risorsa culinaria, perché nasconde un enorme potenziale a livello economico, culturale e di identità e appartenenza al territorio".

La mostra mercato prosegue nei weekend del 19-20 e 26-27 novembre. C’è, ovviamente, spazio per le mostre e per le visite guidate, senza dimenticare la dimostrazione di caccia al tartufo coi cani (dalle 15 alle 17.30, ogni domenica) sopra i loggiati di piazza Dante, a cura dell’Associazione Tartufai.

La mostra è così strutturata: in piazza Duomo Casa Tartufo e gli stand dei commercianti di tartufi e dei vignaioli; in piazza Dante le associazioni del gusto e del volontariato; in piazza del Popolo un’altra area food con prodotti enogastronomici da tutta Italia; ai Loggiati di San Domenico Slow Food e il Mercato della Terra Fondazione San Miniato; in piazza della Republica prodotti enogastronomici toscani e da altre Regioni; in piazza Mazzini – solo la domenica – mercatino delle arti e dei mestieri; alla Loggetta del Fondo, infine, lo spazio informativo.

Fondazione San Miniato Promozione ha promosso anche un contest fotografico a premi, per “immortalare” gli angoli più belli della Mostra (tutte le info sui social della Fondazione). Alla Mostra si accede col servizio navetta da San Miniato Basso.

Il programma nel dettaglio è consultabile sul sito di San Miniato Promozione.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione