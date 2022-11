Open Day al Cattaneo per la scelta delle superiori: a gennaio i 'ministage'

Inizia ufficialmente dal prossimo sabato, 19 novembre, la campagna informativa che l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato condurrà per aiutare gli studenti delle terze medie a scegliere consapevolmente il proprio cammino alla scuola superiore, presentando la propria offerta formativa. È stato infatti ufficializzato un calendario di sei date, con orario dalle 15 alle 18.30, in cui genitori e figli potranno visitare aule, ambienti didattici e non solo in modo da scoprire gli indirizzi di studi, i relativi piani formativi e le possibili prospettive in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro o negli studi post diploma come università e ITS.

Ricordiamo che l'istituto superiore di San Miniato offre numerosi indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing, Turismo; Chimica e Materiali; Biotecnologie Sanitarie; infine il percorso IeFP triennale per operatore delle produzioni chimiche.

I docenti e il dirigente Salvatore Picerno saranno a disposizione per rispondere a ogni domanda e per illustrare gli ambienti scolastici, con anche alcune piccole dimostrazioni delle esperienze che si possono fare nei laboratori. Genitori e ragazzi non devono necessariamente prenotarsi: sono previsti tre turni di visita con inizio alle 15, alle 16 e alle 17. Il consiglio, comunque, è quello di presentarsi presso la sede centrale dell'Istituto, in via Catena, almeno dieci minuti prima per la registrazione.

Gli open day, dopo il 19 novembre, proseguiranno il 26 dello stesso mese, il 3, 10 e 17 dicembre oltre che il 14 gennaio. Per i giorni di novembre la scuola consiglia di arrivare dalla frazione per Cigoli, poiché via Catena sarà chiusa per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco.

A gennaio, infine, si ripeterà lo svolgimento dei ministage in presenza per i ragazzi delle terze medie, molto apprezzati negli anni passati per “simulare” una lezione. Nel caso del settore economico (12 e 18 gennaio, dalle 14.30 alle 17), verrà proposta una parte delle prime ore di lezione così come si svolgono solitamente durante il primo anno al Cattaneo di materie come Economia Aziendale, Diritto, Francese, Tedesco e Arte e Territorio. Per l'area tecnologica (11 e 19 gennaio dalle 14.30 alle 17), saranno simulate una lezione di chimica e una di biologia in laboratorio.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito web dell'It Cattaneo dedicato all'orientamento, a questo link.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato