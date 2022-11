Altri 14 posti auto per il parcheggio di via della Resistenza a Montelupo

L’area che si trova fra Erta e San Quirico a Montelupo Fiorentino e che lambisce il parco urbano dell’Ambrogiana è stata caratterizzata da una riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse e da un conseguente ripopolamento. Da qui la necessità, espressa in più contesti dai residenti, di avere nuovi parcheggi a disposizione.

In via della Resistenza si trovava un’area a suo tempo progettata e pensata come anfiteatro e luogo di incontro all’aperto per coloro che abitano nelle vicinanze.

Ma di fatto non è mai stata usata dalla popolazione che ha sempre preferito il vicino parco dell’Ambrogiana. È quindi stato elaborato un progetto che prevede la ristrutturazione dell’area con la creazione di posti auto.

Al via i lavori per la realizzazione dell’intervento, che avrà una durata di 60 giorni e non prevede particolari cambiamenti di viabilità nella zona interessata.

Verranno realizzati 14 nuovi posti auto a lisca di pesce inclinati a 45° disimpegnati da una corsia di manovra a senso unico di circa 4,00 m in grado di facilitare il transito dei veicoli. Il nuovo parcheggio permetterà così di passare dagli attuali 26 ai 40 posti auto.

Sul lato esterno ai nuovi parcheggi verrà ripristinato il marciapiede ; in aggiunta verrà realizzato un attraversamento pedonale dotato di sbassi per facilitare la discesa e la salita, in prossimità di via I maggio in modo da garantire la continuità pedonale su quel lato. Inoltre nell’elaborazione del progetto è stata posta particolare attenzione alla salvaguardia delle piante. Contestualmente all’intervento stradale saranno sistemati anche i sotto servizi e sarà integrata la pubblica illuminazione.

"La realizzazione dell’intervento rappresenta la risposta alle esigenze fatte presenti dai cittadini, anche attraverso coloro che hanno scelto come loro rappresentanti in Consiglio Comunale considerato che la necessità è stata rappresentata attraverso una mozione della maggioranza. L’intento dell’amministrazione è quello di rafforzare questa rete di ascolto e di rispondere là dove è possibile ai bisogni. Altro tema è quello relativo ad una progettazione che sia attenta alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del verde pubblico", afferma l’assessore ai lavori pubblici e al patrimonio, Lorenzo Nesi.

