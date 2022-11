Svelata l'opera di Remo Salvadori donata alla sua terra

Originario di Cerreto Guidi, Remo Salvadori ha poi girato il mondo con le sue straordinarie opere d’arte, ma senza mai perdere l’attaccamento per la sua terra, dove ha mantenuto salde radici.

A conferma di questo, quanto accaduto nei giorni scorsi, in occasione di una giornata organizzata con il decisivo sostegno dell’Amministrazione comunale fra la Biblioteca e il cimitero comunale di Bassa.

Nei locali della Biblioteca Emma Perodi, preceduto dalle parole del sindaco Simona Rossetti, il grande artista cerretese ha ammaliato il pubblico prendendo spunto dalle sue opere per una più ampia e profonda riflessione sull’arte e sul suo rapporto con il mondo.

A seguire la giornata è proseguita nel cimitero comunale di Bassa, dove Remo Salvadori ha donato una sua opera d’arte, Germoglio.

Ad accompagnare la presentazione, l’intervento del direttore del Museo del ‘900 di Firenze Sergio Risaliti che si è soffermato sul significato dell’opera di Salvadori e sul suo contributo all’arte contemporanea.

Nell’occasione il sindaco, ringraziando l’artista per l’opera e per la sua presenza, ha evidenziato come il rapporto di collaborazione con Remo Salvadori si rafforzerà portando presto altri segni tangibili del suo talento artistico a Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa