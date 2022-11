Se mi ami, lasciami andare: a Montespertoli tante iniziative contro la violenza sulle donne

Il Circolo Arci S. Allende di Montespertoli e tante associazioni del territorio, patrocinati dal Comune di Montespertoli, hanno organizzato una serie di iniziative in memoria della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricade il 25 novembre di ogni anno. L’appuntamento è per sabato 26 novembre, ore 16, piazza del Popolo.

“Su questo tema che ci sta particolarmente a cuore abbiamo organizzato insieme al Circolo Arci S. Allende di Montespertoli ed a tante associazioni del territorio diversi momenti pubblici per alzare l’attenzione. Le riflessioni saranno diverse: utilizzeremo la forma del teatro e della musica e sarà presentato il progetto "La Cappa Rossa itinerante": un progetto che vede il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Invitiamo chi ci sarà ad indossare qualcosa di rosso, simbolo di questa battaglia, ed a portare anche solo un bottone da cucire sulla cappa." spiegano le Assessore Daniela Di Lorenzo e Alessandra De Toffoli “Con determinazione vogliamo rinnovare la nostra condanna contro ogni forma di violenza contro le donne. Non ci stancheremo mai di farlo, con altrettanto impegno continueremo a lavorare per informare, educare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema.”

“Sono molto contenta di aver organizzato questo evento” aggiunge Anna Ruggiano, nuova presidente del Circolo Arci di Montespertoli - “Si è creata una bella sinergia tra noi, con l’Amministrazione Comunale e con tutte le associazioni coinvolte. Passeremo un bel pomeriggio insieme sollevando l’attenzione della cittadinanza su questo tema che ci sta particolarmente a cuore."

In piazza del Popolo le iniziative partiranno con l’esibizione del coro “Sin miedo” (alle ore 16) intervallato da letture a cura del Centro Lilith di Montespertoli.

Alle ore 16:30 saranno piantate delle roselline rosse, a cura del gruppo VolontariInsieme, sotto al Palazzo Comunale con apposizione di piccola targa sui vasi.

Alle ore 17:30 sarà presentato il progetto “La Cappa Rossa itinerante” a cura dell’Associazione Sole Luna. Il progetto vuole, tramite una veste rossa, una cappa appunto, coinvolgere attivamente le persone. Sarà possibile personalizzare con cuciture, bottoni o altro la cappa. Sarà cucita dalle mani di tante persone e crescerà e si personalizzerà sollevando così nuove riflessioni sul tema della giornata.

Alle ore 18, presso la Sala Topical, si terrà una performance dal titolo “Se mi ami…te lo racconto e te lo canto” a cura del duo “I pesci rossi” e del Coro “Vociperaria” di Prima Materia.

Alle ore 20 si terrà una cena (con menù “rosso” dedicato all’evento a 22 euro a persona) conclusiva presso la pizzeria ARCI I’ Grappolo Rosso con lotteria a seguire. Parte del ricavato della cena e l’intero della lotteria, saranno devoluti al Centro aiuto donna Lilith e al progetto “ La Cappa Rossa itinerante".

Per la cena è richiesta la prenotazione chiamando il numero 0571 609006 oppure inviando un messaggio What’s App al numero 3312987409.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti in piazza due punti ristoro, con caldarroste e polenta a cura della ProLoco di Montespertoli e del Gruppo ‘900 e un punto informativo del Centro aiuto donna Lilith -

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa