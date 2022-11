A Empoli un corso di cucina internazionale per promuovere l'interazione

Un corso di cucina internazionale, interamente gratuito e aperto a tutti, che ha l'obiettivo di promuovere spazi d’incontro fra titolari di protezione internazionale e le comunità locali. Parte lunedì 21 novembre la nuova attività di Evvai (Empolese Valdarno Valdelsa Aperti ed Inlcusivi), il progetto finanziato all'interno del programma Fami 2014-2020, che ha come obiettivo il completamento del percorso di autonomia di persone migranti uscite dai circuiti dell'accoglienza.

Dopo i laboratori teatrali sperimentati nel corso del 2022, in cucina si svolge una nuova tappa di inclusione. “Attorno ai fornelli e alla tavola – dice Mario Rotonda dell'associazione Arturo - si creano momenti di condivisione importanti. Il gruppo che si forma sceglierà, tramite lo chef-docente, quali ricette ricreare. Spesso si va ritroso nei ricordi, in quello che si cucinava in famiglia: si va quindi alla ricerca di sapori ed emozioni da condividere con gli altri”.

Le lezioni proseguiranno il 28 novembre, il 5, il 12 e il 19 dicembre dalle 19 alle 22 dalle 19 alle 22. Il corso di svolgerà nei locali di Casa Barzino (via Barzino,1 a Empoli).

Per iscrizioni e informazioni: Associazione Arturo Santa Croce sull’Arno, tel. 342/7777332, mail: info@associazionearturo.it

Cos'è Evvai

Capofila di Evvai è il Consorzio CO&SO Empoli che può contare su una rete di partner: Arci Empolese Valdelsa, l'associazione Nosotras, l'associazione Arturo, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Consorzio Opere di Misericordia, Movimento Shalom e le cooperative La Pietra d'Angolo e Lo Spigolo.

Evvai si propone di realizzare interventi e i servizi volti a favorire l’inclusione e l’integrazione della popolazione migrante titolare di protezione internazionale e fuoriuscita dai sistemi di accoglienza. L'obiettivo del progetto è infatti portare a termine il percorso di autonomia iniziato nei centri di accoglienza e contribuire all'inserimento di questa fascia della popolazione sotto più punti di vista: sociale, culturale e lavorativo.

Fonte: CO&SO Empoli