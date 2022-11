A Stasera pago io! di scena I tre porcellini

Terzo appuntamento di Stasera pago io, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che propone venerdì 18novembre alle 21 I tre porcellini di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. In questo spettacolo il racconto tradizionale diventa un pre/testo, uno specchio necessario ad evocare i ricordi d’infanzia di un buffo personaggio, di nome Ultimo, che gira il mondo, con una valigia che ben presto si rivelerà essere un piccolo teatro. Un bagaglio particolare che letteralmente contiene il suo originario quadro familiare e gli elementi significativi per ricostruire visivamente la casa nella quale viveva un tempo con i genitori ed i fratelli. Un’ambientazione dove i quadri del padre, citazioni di famose opere pittoriche, e la storia dei 3 porcellini, usata dalla madre come storia di formazione dei figli, diventano il lievito per un doppio livello narrativo che intreccia la fiaba originale con le memorie d’infanzia di Ultimo, il suo viaggio di crescita, superamento delle paure fisiologiche insite nel percorso verso l’autonomia di ogni bambino. Uno spettacolo che mischia la favola con citazioni da Hitchcock e la pittura di Botero che fornisce il punto di partenza dell’immaginario visivo che fa da sfondo allo spettacolo.

Adatto a bambini dai 3 anni.

Domani, mercoledì 16 novembre, dalle 16.30 alle19 presso il teatro Verdi prevendita del terzo spettacolo.

Ultimo appuntamento della rassegna venerdì 25 novembre Il folletto mangiasogni produzione Fratelli di Taglia.

L’originale formula di Stasera pago io prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

La rassegna è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro