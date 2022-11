Al Foyer del Teatro del Popolo un pomeriggio con Giacomo Puccini

Un pomeriggio dedicato a Giacomo Puccini, considerato il più importante compositore italiano della generazione post-verdiana. “Giacomo Puccini: impressionismo in musica” è infatti il titolo del terzo incontro de “Il Salotto degli amici”, promosso dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, che si svolgerà nel Foyer del Teatro del Popolo sabato 19 novembre, dalle 17.00 in poi.



All’iniziativa, che è organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro del Popolo e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, interverrà Cesare Orselli (celebre musicologo e docente di Storia della Musica al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze) che illustrerà il rapporto tra Giacomo Puccini e il paesaggio, attraverso gli specifici riflessi nei suoi capolavori operistici.



Saranno inoltre eseguiti alcuni brani musicali meno conosciuti del celebre compositore (in particolare liriche da camera) con la partecipazione del soprano Gaia Conforti e accompagnamento pianistico di Nicoletta Cantini.



Sarà inoltre possibile visitare una piccola esposizione fotografica allestita dal Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, incentrata su ambientazioni e luoghi pucciniani. Al termine della serata è previsto un aperitivo.



L’ingresso è libero ma i posti sono limitati.



“Una bella serata – osserva il Vicesindaco, Claudia Centi – promossa dall’associazione Amici della Lirica, che ha rinnovato quest’anno il suo consiglio direttivo manifestando fin da subito una gran voglia di fare, come è del resto dimostrato dal nutrito calendario di eventi musicali che stanno mettendo a punto anche per il 2023, in concomitanza con il centenario della nascita di Umberto Borsò. Un’associazione composta prevalentemente da giovani talenti del nostro territorio, ma allo stesso tempo aperta a nuovi apporti che possano arricchirne la programmazione e l’offerta culturale”.



Si ricorda che, in vista degli eventi già previsti o in fase di definizione per il prossimo anno, l’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” ha pubblicato un bando per la ricerca di cantanti lirici. La scadenza delle iscrizioni è il 10 gennaio e le audizioni sono previste il 28 gennaio 2023 alla scuola di Musica

Per informazioni: liricaumbertoborso@gmail.com



Per scaricare il bando: https://drive.google.com/drive/folders/128RXl9v40ENgOFFx2kep1bPCTJkl-gFa?fbclid=IwAR3KDNCSO0aVpmmlZFUA-4e86IzH8CCpkXlO3g8q-gR4CO2-t_6pbK-bfCg

Fonte: Ufficio Stampa