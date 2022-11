Butta la droga dalla finestra nelle mani della polizia, arrestato a Viareggio

Un 21enne è stato arrestato dalla polizia di Viareggio lo scorso 12 novembre dopo le indagini della squadra anticrimine. Il giovane già era stato arrestato a gennaio perché aveva mezzo kg di hashish, bilancini di precisione e materiali per il confezionamento. Da allora è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Le indagini hanno portato all'identificazione di 30 persone che acquistavano droga con regolarità dal giovane. Tutti sono stati segnalati alla prefettura.

La polizia ha inoltre ricostruito circa 500 cessioni di droga, per questo è stato richiesto e ottenuto un provvedimento restrittivo. Lo scorso 12 novembre è stato eseguito ma quando la polizia ha proceduto all'arresto, il giovane ha tentato di buttare via altra droga dalla finestra, facendola finire proprio nelle mani degli agenti che in precedenza avevano circondato la casa. Durante la perquisizione effettuata sono stati quindi rinvenuti e sequestrati 120 grammi di hashish, una considerevole somma di denaro, telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane adesso si trova nel carcere di Lucca.