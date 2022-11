Castelfiorentino United, sorrisi solo per i Giovanissimi

Niente da fare per la prima squadra del Castelfiorentino United, che contro il Pontebuggianese incassa un gol per tempo e deve arrendersi alla sconfitta. Peccato per il rigore fallito da Rosi che poteva valere il pareggio prima di andare al riposo. E una sconfitta è arrivata anche per gli Juniores Regionali Under 19, ko di misura con la Sancascianese: inutile il rigore trasformato da Bartalucci. Gli Allievi Regionali Under 17, invece, hanno perso 2-1 con l’Atletica Castello: anche in questo caso a niente è valso un rigore di Fé.

Gli Allievi B Provinciali Under 16, invece, hanno perso 4-2 contro il Signa. Si è fatto onore Fontanelli, autore di una doppietta. E’ stata invece roboante la vittoria dei Giovanissimi Provinciali Under 15, che hanno battuto 9-0 il Malmantile: i gol portano la firma di Caridi (quaterna), Geri (tripletta) e Pucci (doppietta). Infine i Giovanissimi Provinciali Under 14 hanno perso 1-0 contro l’Impruneta Tavarnuzze.

Ed eccoci ai più piccoli, dove spicca la doppia vittoria degli Esordienti A: la prima, per 3-0, è arrivata contro il Piaggione Villanova, mentre la seconda, con lo stesso risultato, addirittura contro l’Empoli. Gli Esordienti B, invece, hanno perso 3-1 contro il Montelupo, ma hanno anche vinto con lo stesso risultato contro il Montespertoli. Si arriva così ai Pulcini 2012, che nelle tre gare giocate hanno ottenuto un pareggio per 2-2 con il Santa Maria e una sconfitta per 3-2 con l’Empoli Giovani. Rinviata la sfida con la Sancascianese.

I Pulcini 2013, invece, hanno perso 3-0 con il Giovani Fucecchio e vinto 2-1 contro il Limite e Capraia, mentre i Primi Calci 2014 hanno vinto 3-0 con il Piaggione Villanova, perso 2-1 con il Valdipesa Giovani, pareggiato 2-2 con l’Empoli Giovani e perso 3-1 con la Folgor Calenzano. Infine i Primi Calcio 2015 hanno vinto 2-1 con l’Atletica Castello, perso 3-0 con la Ginestra e battuto con lo stesso risultato il Firenze Ovest.

Fonte: Castelfiorentino United