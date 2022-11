Castiglioncello, furti in due negozi: denunciato 31enne

I carabinieri di Castiglioncello (Rosignano Marittimo) hanno denunciato un 31enne di origini romene poiché gravemente indiziato di furto aggravato.

A ottobre i militari sono intervenuti presso due esercizi commerciali di Castiglioncello dove in una notte si sono verificati dei furti con scasso. I titolari, infatti, quando hanno aperto le proprie attività al pubblico, hanno appurato che qualcuno, dopo aver spaccato le vetrine, era entrato nei locali e aveva portato via il fondo cassa e della merce: abbigliamento e scarpe in uno, alcune bottiglie di alcolici ed un pc portatile nell’altro, per un danno complessivo stimato di oltre 1.500 euro.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno attivato le indagini usando anche la videosorveglianza. Dopo aver raccolto una serie significativa di elementi, con il supporto delle banche dati disponibili, sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore, un 31enne già noto per reati specifici. Per l’uomo è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura di Livorno per furto aggravato.