Cimitero di Fontanella, raggiunta una risoluzione con la ditta esecutrice

L’amministrazione comunale in questi anni ha portato avanti un cronoprogramma importante sugli investimenti che hanno interessato anche i cimiteri comunali.

Per i lavori di ampliamento del cimitero di Fontanella con un impegno di spesa pari a 300.000 euro e avvio dei lavori risalente al 20/05/2021, si è resa necessaria la risoluzione del contratto, approvando un accordo bonario con la ditta esecutrice, a causa di importanti ritardi nelle lavorazioni per cause non riconducibili alla negligenza della ditta appaltatrice.

Le criticità emerse hanno infatti riguardato inizialmente l’emergenza covid con le relative restrizioni e successivamente l’approvvigionamento dei materiali di cantiere a causa delle continue variazioni nei prezzi e del reperimento di manodopera per il momento di complessità economica evidente a tutti.



Pertanto la risoluzione permette di non aprire un contenzioso, che significherebbe ulteriori spese nonché un allungamento nei tempi e di procedere in maniera tempestiva a un nuovo affidamento dei lavori all’inizio dell’anno che riprenderanno con una nuova ditta a seguito di revisione del progetto da parte dell’ufficio tecnico comunale.



Negli ultimi mesi di questo anno sono proseguiti gli interventi di manutenzione di tinteggiature e rifacimento intonaco delle strutture cimiteriali comunali, a partire da Villanuova, dove sono ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono state fatte tutte le coperture delle cappelle, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura delle cappelle e delle facciate, resta ancora da completare il muro di recinzione; a Pontorme, sono stati eseguiti dei lavori di recupero del muro che delimita l'interno, con conseguente tinteggiatura e ripristino dei soffitti delle cappelline interne con tinteggiatura finale e al Sant’Andrea, sono stati eseguiti lavori nel blocco centrale della parte vecchia: è stato ripreso l'intonaco, sono state risistemate le parti ammalorate ed è stata effettuata la tinteggiatura completa, inoltre è stata rifatta una piccola porzione delle scale, rialzato il parapetto e completati i lavori di tinteggiatura.

Oltre agli interventi di manutenzione l’amministrazione comunale ha da poco approvato il progetto di ampliamento del cimitero di Sant’Andrea e a giorni avrà avvio la procedura di gara; si è concluso da alcuni mesi l’intervento di ampliamento e ristrutturazione della porzione vecchia del cimitero di Pagnana e a ottobre è stato approvato il progetto definitivo di consolidamento statico di una porzione di loculi e della cappella mortuaria al cimitero comunale di Pianezzoli. Interventi che complessivamente hanno determinato un impegno sul bilancio comunale di € 2.070.000,00.

