Finanziamento per sostenere i servizi educativi di Peccioli e Lajatico

I Comuni associati di Peccioli e Lajatico partecipano al bando della Regione Toscana (FSC, Fondo Sviluppo e Coesione) che assegna risorse per l’anno educativo 2022/2023, al fine di promuovere e sostenere l’offerta di servizi educativi alla prima infanzia e per conciliare i ritmi di vita e lavoro.

Peccioli e Lajatico hanno ottenuto un finanziamento di 25.678,26 euro che verrà utilizzato per la gestione indiretta del nido d’infanzia “Staccia buratta” di Peccioli e del Centro 0-6 “A. Bocelli” di Lajatico. La realizzazione del progetto, inoltre, è finalizzata a valorizzare il ruolo svolto dalla Regione e dall’Unione Europea nel migliorare e sviluppare servizi di educazione e accoglienza per l’infanzia di qualità e di tipo universalistico, nonché nell’assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, e in particolare delle donne, al mercato del lavoro

Nell’ambito del sistema educativo le amministrazioni credono fortemente nel valore dell’offerta pubblica e intendono valorizzare tali strutture mantenendo costanti gli interventi pubblici che mirano a promuovere e a realizzare opportunità e contesti, sostenendo la costituzione di un sistema educativo che riconosce i bambini come protagonisti, assicurandogli le migliori condizioni educative e di socializzazione.

Fonte: Ufficio Stampa