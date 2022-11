Fortezza da Basso, riqualificazione da 400mila euro ai giardini

I Giardini della Fortezza, detti anche “del Vascone”, saranno riqualificati. L’attuale asfalto ammalorato di cui sono fatti i vialetti intorno alla vasca sarà sostituito, così come i contorni delle aiuole e le panchine presenti. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta su proposta dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. I lavori si avvieranno entro la fine del 2023 e costeranno 400 mila euro.

“Si tratta - spiega l’assessore Giorgio - di un intervento atteso da molto tempo. Sono oltre 25 anni che l’area non è oggetto di intervento e ormai i segni del tempo rovinano un parco bellissimo e centrale dell’area Unesco, fiore all’occhiello del centro storico. La sua rimessa a nuovo si accompagna alla valorizzazione della Fortezza da Basso che sta andando avanti e che farà di questa zona un polo fieristico all’avanguardia”.

“Un giardino più curato e più bello inoltre - continua - sarà un presidio per la legalità e la sicurezza della zona che in questi anni abbiamo lavorato molto per rendere viva, anche in estate con i vari eventi della kermesse estiva. A fine lavori riconsegneremo al quartiere un'area di socialità ben tenuta, che insieme alla linea della tramvia ha restituito questa fetta di città alla vita delle persone”.

I giardini si trovano sul lato est della Fortezza da Basso e circondati, nei restanti lati, dai viali di circonvallazione. Al centro è presente una grande vasca di forma ellittica, costeggiata da vialetti che nel loro sviluppo vanno a disegnare il perimetro delle varie aiuole alberate che compongono i giardini. La pavimentazione in asfalto dei vialetti si presenta ammalorata e disomogenea, con vari punti di dissesto, dossi e buche che causano ristagni d’acqua. Le aiuole sono delimitate da cordoli che in svariati punti si presentano danneggiati o mancanti.

Il progetto di riqualificazione prevede in particolare il ripristino di parte della pavimentazione ammalorata dei vialetti intorno alla vasca e l’integrazione/sostituzione dei cordoli delle aiuole inerbite. Vista la vetustà e il deterioramento delle panchine presenti, si prevede inoltre la sostituzione delle sedute. L’asfalto sarà sostituito da una nuova pavimentazione a effetto naturale che ne garantisca la percorribilità ed elimini il problema delle superfici dissestate. Data l'ampiezza della parte pavimentata dei giardini il progetto è il primo lotto che interessa la zona centrale intorno alla vasca cui seguiranno ulteriori interventi fino al completamento.

Questo finanziamento si aggiunge ad ulteriori fondi per 170 mila euro già stanziati negli scorsi mesi, sempre per la riqualificazione dei giardini.