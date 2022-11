Furti negli spogliatoi, denunciato tesserato 56enne a Sansepolcro

Un 56enne italiano sarebbe l'autore dei furti al palazzetto dello sport di Sansepolcro ed è stato denunciato per furto aggravato dalla polizia. L'uomo è tesserato della società e i furti erano avvenuti ai danni di altri tesserati. Le indagini sono partite quando 3 ragazzi, due minorenni, hanno denunciato il furto di soldi durante gli allenamenti di pallavolo. Le telecamere di videosorveglianza hanno mostrato l'uomo introdursi negli spogliatoi in orari in cui la sua presenzanon era richiesta.L'uomo avrebbe rubato allo stesso modo in un'altra palestra di Sansepolcro.