Giornata Mondiale della Gentilezza a Poggibonsi, educazione per i piccoli della Pieraccini

Per la “Giornata Mondiale della Gentilezza”, che si celebra il giorno 13 novembre, le insegnanti della classe 5^ D della primaria Pieraccini del Comprensivo 2 Poggibonsi, hanno invitato gli alunni a mettere in pratica azioni gentili nei confronti di adulti o bambini sia all’interno della scuola che nell’ambiente extrascolastico. Questa settimana è risultata significativa perché ha permesso ai ragazzi di riflettere sull’importanza di compiere quotidianamente gesti generosi nei confronti dell’altro. Si è aperta così una discussione collettiva e successivamente è stato realizzato il cartellone dal titolo “I pensieri gentili” dove ciascun alunno ha scritto su un bigliettino colorato una frase gentile che avrebbe poi regalato ad un proprio compagno di classe. Infine ciascuno di loro ha scritto un racconto attraverso il quale gli alunni hanno spiegato le azioni gentili che hanno compiuto in questa settimana ma anche precedentemente e i sentimenti emersi.

Fonte: Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi