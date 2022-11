Il Dsu ricorda David Sassoli, intitolazione di una torre del campus Calamandrei

L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha deciso di intitolare a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino alla sua prematura scomparsa nel gennaio 2022, l’edificio E del campus universitario fiorentino “Calamandrei” in viale Morgagni 51, quale riconoscimento per “l'impegno istituzionale e sociale profuso nella diffusione dei valori di libertà, democrazia, legalità, civismo, esemplare per l’educazione delle giovani generazioni e della comunità studentesca universitaria”.

La cerimonia di intitolazione è in programma giovedì 17 settembre alle 11.30. Si svolgerà alla presenza della moglie di Sassoli, Maria Alessandra Vittorini, e verrà scoperta una targa commemorativa nella sala studio della attigua residenza universitaria Calamandrei.

Parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora a Università, ricerca e diritto allo studio Alessandra Nardini, il presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana Marco Del Medico, il prorettore vicario dell’Università di Firenze Giovanni Tarli Barbieri. Laura Rozza Giuntella (componente del cdA della fondazione Fuci) e Valdo Spini (presidente della fondazione Circolo Rosselli) terranno interventi in ricordo di Sassoli.

Modererà il giornalista Marcello Mancini.

David Maria Sassoli è stato giornalista, autore e conduttore televisivo Rai. Dal 2019 al 2022 ha ricoperto la carica di presidente del Parlamento europeo. Nel suo discorso d’insediamento da presidente dell’Assemblea sottolineò l’importanza di affrontare le decisive questioni del cambiamento climatico, la necessità per la politica di andare incontro alle aspirazioni dei cittadini e in particolare dei più giovani, il bisogno di rafforzare le democrazie parlamentari e la promozione dei valori europei.





Fonte: Regione Toscana in collaborazione con ufficio stampa Dsu Toscana