Io leggo perché: il Comune invita le famiglie a partecipare all’iniziativa. Libri per le scuole

“La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini”.



Così si legge nella legge 15 del 13 febbraio 2020 avente ad oggetto la promozione ed il sostegno della lettura.



Da qui si comprende, se mai ce ne fosse bisogno, il ruolo essenziale della lettura.



Ma per leggere occorre avere i libri a disposizione. Il MMAB come biblioteca comunale nel 2021 ha dato in prestito 13.175 volumi, di questi 2564 da 0 a 15 anni.



Le biblioteche scolastiche poi hanno un ruolo centrale per l’educazione alla lettura, in particolare quella ad alta voce per i bambini più piccoli.



Da qui la scelta del Comune di Montelupo di aderire all’iniziativa #ioleggoperché, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche.

È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.



Il Comune ha acquistato volumi da donare a tutte le scuole, pubbliche e private del territorio e poi ha scritto nei giorni scorsi una lettera alle famiglie invitandole per le loro possibilità a sostenere il progetto, donando un libro.



«Le ricerche confermano quanto sia importante avvicinare precocemente le bambine e i bambini all’ascolto della lettura perché è proprio attraverso questa esperienza che diamo loro la possibilità di sviluppare e ampliare le proprie competenze. Chiediamo quindi a chi vorrà di acquistare un libro da donare al servizio che frequentate sulla base delle indicazioni che potrete condividere con il personale educativo di vostro riferimento.

L’iniziativa si svolgerà dal 19 al 29 novembre 2022», afferma l’assessore alla scuola Simone Londi