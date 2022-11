La stagione 2022/23 di C’art inizia con Lei Lear. Gli incassi a sostegno della campagna 'AbbracciARTE'

La stagione teatrale 2022/23 di C’art, quella dei vent’anni, è finalmente pronta a partire. È un modo per continuare a festeggiare a livello artistico un compleanno speciale, ripercorrendo la storia del teatro dal 2001 ad oggi con spettacoli di repertorio, produzioni lanciate durante la pandemia – come Zona Franca – e rappresentazioni che hanno debuttato quest’anno. Il primo appuntamento è con Lei Lear, di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, con la regia collettiva di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco. La coproduzione è di Teatro C’art e Muchas Gracias Teatro. Lo spettacolo si terrà sabato 19 novembre alle 21 al Teatro C'art di Castelfiorentino nella sala di via Brodolini, 9.

LO SPETTACOLO

Immaginiamo che due immarcescibili personaggi shakespeariani siano condotti, dalla mano di due creatrici contemporanee senza scrupoli, nell’assurdo universo di Samuel Beckett. Che cosa potrebbe succedere? Che strana metamorfosi subirebbero i loro nitidi profili, i loro brillanti discorsi, le loro tragedie, il loro destino? Questo peculiare duo nobilesco d’indole maligna ha trasformato il suo moto decoroso in un’impeccabile coreografia profana, e i suoi pomposi soliloqui in una specie di dialogo “unisonico” e mancato. Forse hanno accettato che le risposte non sono mai arrivate? Hanno, chissà, portato al limite la massima dell’attuale società dell’immunizzazione, cancellando la presenza dell’Altro? Ma che domande difficili! E loro non sono interessate a rispondere, hanno altro da fare. Cosa? Cercano un assassino. Cospirano con il pubblico. Scappano da un temibile Padre e da antichi fantasmi. Insegnano a uccidere il nemico, a capire le strategie del loro enigmatico autore e fanno un bel balletto. Sembra serio, ma è solo un gioco. “Lei Lear” è uno spettacolo cacofonico, un volo ribelle e irriverente su alcuni elementi della narrativa di Re Lear dal punto di vista delle sorelle malvagie, Goneril e Reagan, all’interno di una cornice beckettiana e clownesca. “Lei Lear” è una delle prime coproduzioni di Teatro C’art ed è già uno dei fiori all’occhiello per il successo di pubblico che sta avendo e per i premi che sta ricevendo. Ha già vinto il Premio PimOff per il teatro contemporaneo 2021, il Premio Inventaria 2021 ed è tra i dieci semifinalisti del bando In-Box 2022, con menzione speciale.

LA RACCOLTA FONDI

Per assistere agli spettacoli della stagione teatrale di C’art 2022/23 è possibile sottoscrivere abbonamenti a prezzi molto convenienti, acquistando in un’unica soluzione tutti e 6 gli spettacoli ad un costo del biglietto davvero ridotto. Ricordiamo che gli incassi di questa stagione andranno a sostenere la raccolta fondi AbbracciARTE, che servirà a finanziare l’acquisto dell’immobile al civico 7 di via Brodolini. Si tratta di un grande open space, finora destinato ad usi artigianali, adiacente agli attuali spazi dell’associazione. Questo nuovo ambiente è “seme” di un progetto di continuità che rafforza la già presente struttura, con l’obiettivo di creare un polo culturale e teatrale più grande. Il sogno è la realizzazione di una scuola professionalizzante legata alla clownerie e al circo contemporaneo che sarà la prima in Toscana e che accoglierà giovani artisti del settore e creatori di arte, progetti di alternanza scuola lavoro e progetti sociali legati alla figura del clown.

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro C’art, Circolo culturale con ingresso riservato ai soci.

Via G. Brodolini, 9 Castelfiorentino (FI)

sms WhatsApp 3207715516

info@teatrocart.com

Biglietti: intero € 10, ridotto € 5 (dai 4 ai 14 anni), gratuito per bambini fino ai 3 anni

Abbonamento speciale per tutti e 6 gli spettacoli: intero € 42, ridotto €18

Consigliata prenotazione biglietti

Tessera associativa annuale 2022 € 5 Tessera associativa annuale 2023 € 10

La tessera è gratuita fino ai 14 anni.

La Tessera va effettuata prima del giorno dello spettacolo per motivi di legge. Può essere richiesta online dalla pagina dedicata alla stagione del sito https://www.teatrocart.com/stagione-2022-2023/

Fonte: Teatro C’art Comic Education APS