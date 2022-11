Lavoro, concorso all'Università di Siena per 20 posti a tempo indeterminato

Scade il 28 novembre il termine per partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 posti di categoria C – area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso l’Università di Siena.

I vincitori e vincitrici lavoreranno nel settore dei servizi amministrativi dedicati all’utenza interna ed esterna, sia nell’amministrazione centrale, che nei dipartimenti dell'Ateneo. La sede di servizio sarà Siena o Arezzo. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma PICA https://pica.cineca.it/unisi.

Il bando è consultabile a questa pagina.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa