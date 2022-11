Marti senza internet da giorni, si attendono i lavori di ripristino

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno informa che da giorni si registra un grave disagio per la mancanza di connessione internet nella frazione di Marti a causa di un danno consistente verificatosi all'infrastruttura fisica di Infratel. Sono molte le segnalazioni di cittadini che sono arrivate agli uffici comunali.

L'amministrazione è in contatto con gli operatori telefonici e con l'impresa che ha eseguito i lavori e che si sta adoperando per risolvere il guasto per cercare di risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Nelle giornate di ieri e oggi si sono svolti i sopralluoghi per il ripristino delle infrastrutture. I lavori di riparazione dovrebbero riprendere nella giornata di domani. Seguiranno aggiornamenti.