Mezza Maratona di San Miniato per l'Immacolata, dal centro alle frazioni

Archiviate le feste per il decennale, torna il prossimo 8 dicembre la Mezza Maratona di San Miniato, intitolata a Giuseppe Cerone. Nel caratteristico borgo pisano trascorrere la festa dell’Immacolata correndo è ormai una tradizione, anche perché la mezza maratona, inserita nel calendario nazionale Fidal, è abbinata a una serie di altre manifestazioni che coinvolgono tutti coloro che amano la corsa, dalla Mini Run per le categorie giovanili alla Marcia del Tartufo Bianco, prova ludico-motoria alla sua settima edizione sulle distanze di 10, 7 e 3 km.

L’edizione di quest’anno, valida anche quale Campionato Regionale degli Amministratori Toscani, prenderà il via alle ore 9:00, sviluppandosi su un percorso disegnato nel territorio di San Miniato, coinvolgendo anche le frazioni di La Catena, Ponte a Egola e Molino d’Egola. Epicentro della corsa la Casa Culturale di Via Pizzigoni, con l’arrivo nell’attigua Via Pestalozzi. Quest’anno la mezza avrà un sapore particolare in quanto torneranno tutti quei servizi che erano stati necessariamente messi da parte nell’epoca della pandemia, a cominciare dal pasta party finale all’insegna della distribuzione del famoso risotto al Tartufo Bianco di San Miniato.

Le iscrizioni hanno un costo decisamente concorrenziale, appena 20 euro fino al 30 novembre, per poi passare a 25 fino alla chiusura fissata per la mattina della corsa. A tutti un pacco gara con un capo tecnico. Premi per i primi 3 assoluti uomini e donne e primi 3 italiani, ma ci saranno tantissimi altri premi di categoria, anche per le prime 5 società classificate sia in campo maschile che femminile.

Grazie alla gara molti hanno scoperto la bellezza di San Miniato, piccolo borgo medioevale, chiamato anche la “città delle XX miglia” per la sua equidistanza da Pisa, Firenze, Lucca e Siena e considerato di grande rilievo storico per avere accolto tante personalità del passato, da Michelangelo a Federico II, da Napoleone a Maria Maddalena d’Austria. E non sono tutti…

Per informazioni: www.mezzamaratonasanminiato.it