Non va internet a Marti, lavori per risolvere il problema

Disagi sulla linea internet di Marti. Nelle scorse ore si è verificato un danno consistente all’infrastruttura fisica di Infratel causando di fatto l’assenza di connessione nella frazione di Marti. Dalle informazioni raccolte, il danno sarebbe stato causato da una ditta che stava eseguendo dei lavori per conto di Tim servizi digitali. Il consistente danno sarebbe avvenuto a 3 metri di profondità con il danneggiamento dell’infrastruttura della fibra ottica di Infratel.

«Siamo a conoscenza del disagio che stanno vivendo i residenti e le attività economiche di Marti – commentano il sindaco Giovanni Capecchi insieme all’assessore all’innovazione tecnologica e alla comunicazione Valerio Martinelli –. Ci siamo attivati fin da subito per comprendere la dinamica del guasto e i tempi di risoluzione. Sono molte le segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte dei cittadini e dalla giornata di lunedì siamo in contatto come amministrazione comunale con l’operatore interessato e l’impresa che ha eseguito i lavori. Sappiamo che molte delle nostre attività e necessità quotidiane dipendono ormai dall’avere una connessione internet e comprendiamo l’enorme disagio che è stato creato».

Tra lunedì e la giornata di oggi, martedì 15 novembre, la ditta incaricata al contempo dei lavori che hanno provocato il disservizio e della risoluzione del problema (per conto rispettivamente di TIM Sistemi Digitali e di SIRTI) ha effettuato i sopralluoghi nel tratto interessato dal danno per poter meglio intervenire. I lavori per ripristinare la linea e risolvere il disservizio sarebbero già dovuti partire oggi, ma il maltempo ne ha impedito l’esecuzione. Riprenderanno domani, compatibilmente con il tempo atmosferico. Per quanto riguarda i tempi, la ditta ha assicurato la risoluzione del problema nel minor tempo possibile. Le operazioni di ripristino consistono in nuove trivellazioni – che richiedono cautela, vista la necessità di non intaccare sistemi e infrastrutture già esistenti – e nel ripristino del danno causato. In assenza di problemi o imprevisti, la ditta prevede che i lavori si concluderanno entro sabato, considerando 1-2 giorni per il ripristino dell’infrastruttura (compatibilmente con il maltempo), un giorno per il passaggio dei cavi e un giorno per congiungerli e attivare la rete.

«Sentiremo ogni giorno la ditta per aggiornamenti – concludono Capecchi e Martinelli – siamo parte attiva con Tim per chiedere di valutare anche soluzioni temporanee per gestire l’emergenza. Speriamo di avere risposte, in ogni caso, nelle prossime ore».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa