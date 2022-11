Orientamento scolastico, 20 scuole superiori si mostrano alle medie del Cuoio

L’orientamento scolastico ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore, fornire loro gli strumenti utili e le informazioni necessarie a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto stimolarne l’autovalutazione in base alle proprie attitudini, agli interessi e alle rispettive attitudini.

La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore con i Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto, organizza anche quest’anno le Fiere dell'Orientamento per gli alunni delle classi terze medie chiamati a scegliere l’indirizzo di studio con gli operatori delle Cooperative SintesiMinerva e La Giostra.

Venti tra gli istituti superiori del territorio dell'Empolese Valdelsa, di Pontedera, Pisa, Lucca e Firenze saranno presenti nelle scuole medie del territorio per presentare la propria offerta formativa e per rispondere a tutte le domande degli studenti.

La fiera rappresenta la conclusione ideale di un percorso cominciato in classe con i laboratori tenuti dagli operatori per preparare alla scelta e al cambiamento che comporta l’ingresso alle superiori e proseguito con i colloqui individuali per gli alunni che necessitavano di sciogliere ulteriori dubbi rispetto alla scelta.

Con la fiera è previsto l'incontro dell'orientatore con i genitori degli alunni per illustrare loro il percorso svolto in classe dai figli.

ll primo appuntamento sarà sabato prossimo 19 novembre dalle 15.00 alle 18.30 all’istituto comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio, seguito il venerdì 25 novembre dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ad Orentano per concludere sabato 3 Dicembre con la fiera all’Istituto Comprensivo statale Banti di Santa Croce sull'Arno e Staffoli dalle 15.30 alle 18.00.

Ogni ulteriore informazione la trovate sul sito della Rete Informagiovani del Valdarno www.informagiovanivaldarno.it.