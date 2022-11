Percepivano il reddito di cittadinanza, ma non avevano i requisiti: 5 denunce nel Fiorentino

I carabinieri di Londa e San Godenzo, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze, hanno deferito in stato di libertà 5 persone che avevano indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza. Gli accertamenti svolti hanno consentito di svelare che i 5 soggetti, 3 uomini di origini africane ed una donna rumena, tutti di Londa oltre ad un italiano dimorante a San Godenzo, avevano falsamente attestato all’INPS di essere residenti in Italia per il periodo necessario all’ammissione al beneficio.

Le 5 persone, cui tra gennaio 2020 e giugno 2022 era già stato revocato il reddito su segnalazione dei rispettivi Comuni, avevano nel frattempo percepito somme variabili tra 350 e 20.000 euro, per un ammontare complessivo pari a circa 30.000 euro. Le verifiche sono tuttora in corso anche su altri percettori residenti nei restanti Comuni del comprensorio della Valdisieve.