Regione, Ceccarelli e Bonafè: "Pd compatto: confermare l'alleanza di governo regionale"

Pd più che mai compatto sulla necessità di tenere unita la coalizione che governa in questo momento la Toscana, con reciproca lealtà, rispetto alle forze che condividono la responsabilità di governo, rimettendo al centro i temi che stanno a cuore ai cittadini. Questo il messaggio forte e unitario uscito dalla riunione svoltasi ieri, presenti il presidente Giani, il gruppo del Pd in Regione e la segreteria regionale.

"E' stato un incontro molto franco e molto utile che ha confermato una visione unitaria sui temi all'ordine del giorno. Il tema delle nomine che in questi giorni ha avuto l'attenzione delle cronache - spiegano il capogruppo Vincenzo Ceccarelli e la segretaria regionale Simona Bonafè - è del tutto marginale e non interessa ai cittadini. Quello che dobbiamo fare è condividere con i nostri alleati un percorso che ci porti in tempi brevi ad approvare atti importanti, a cominciare dal Programma regionale di sviluppo, al rafforzamento del modello della sanità pubblica da modernizzare nel rispetto delle indicazioni date dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale a conclusione degli stati generali della sanità, a tutti gli atti che devono guidarci verso la transizione ecologica e un processo di economia circolare. Questo è l'obiettivo unico che vogliamo perseguire, con l'impegno a riproporre convintamente la positiva esperienza di governo regionale anche sui territori dove, nel rispetto delle specificità locali, occorre condividere un impegno comune a tenere unita la coalizione, anche in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative".

Fonte: Ufficio Stampa e comunicazione Gruppo PD