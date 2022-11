Scomparso da Catania a inizio settembre ritrovato dalla municipale di Firenze

Scomparso da Catania a inizio settembre è stato ritrovato dalla Polizia Municipale che ha contattato i familiari consentendo il suo ritorno a casa. Si tratta di 43enne italiano. Il fatto risale a venerdì scorso quando una pattuglia del reparto Polizia di Comunità è stata avvicinata da alcuni dipendenti della scuola Pieraccini di viale Lavagnini. Questi hanno segnalato agli agenti la presenza di una persona in difficoltà che aveva trovato ricovero sotto le scalinate del cortile di accesso alla scuola. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo in evidente situazione critica: accompagnato dal suo cane, indossava infatti abiti estivi e versava in precarie condizioni di salute anche a causa del freddo. Dai controlli è risultato un italiano di 43 anni residente a Catania scomparso dalla sua abitazione a inizio settembre. Gli agenti hanno quindi contattato i scoprendo che le ricerche dell’uomo da parte dei suoi cari erano ancora in corso e per di più con grande preoccupazione, in considerazione di una grave patologia di cui risultava affetto. Nel frattempo, gli agenti hanno reperito scarpe e indumenti idonei alla stagione e allertato il 118 per una valutazione del suo stato di salute presso il Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova. In tarda notte è arrivato a Firenze il fratello che ha preso il carico l’uomo e il suo cane per tornare a Catania.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa