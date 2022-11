Screening mammografico per 9568 donne di 45-49 anni residenti neell’Empolese Valdelsa

Prosegue l’attività di screening mammografico tramite l’unità mobile riservato alle donne residenti nei Comuni dell’area empolese valdelsa. In questi giorni il mezzo è stato collocato presso la Casa della Salute di Castelfiorentino, in via Pavese, n.4.

Lo screening è dedicato alle donne nella fascia di età compresa tra i 45 (nate nel 1974) e i 49 anni che hanno ricevuto l’invito dall’Azienda sanitaria.

L’unità mobile dedicata ad esami di primo livello è stata collocata nel mese di giugno presso la Palazzina Rosa (Blocco G) dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli in viale Boccaccio e successivamente è stata spostata al presidio ospedaliero di Fucecchio. Alla Casa della Salute di Castelfiorentino resterà fino al 30 dicembre.

In totale sono state invitate a sottoporsi allo screening mammografico 9568 donne (nella fascia di età di riferimento) residenti nei territori dell’empolese valdelsa, di cui 3772 nel Comune di Empoli, 3894 nel Comune di Fucecchio e 1902 nel Comune di Castelfiorentino.