Storie di madri, presentazione del libro di Stefania De Pasquale al centro "Le Corti"

Tre biografie di madri che hanno saputo infondere ai propri figli valori di libertà e di audacia. Donne che, in maniera indiretta, sono entrate nelle pagine della storia. Il libro di Stefania De Pasquale "Storie di Madri", che sarà presentato giovedì prossimo 17 novembre a Montespertoli, racconta la vita di Marie-Anne Robinot, madre del giovanissimo rivoluzionario francese Louis Antoine de Saint-Just, ucciso a Parigi il 27 luglio 1794 insieme a Maximilien Robespierre e ad altri 23 giacobini, della letterata veneziana Amelia Pincherle Moravia, mamma dei fratelli Rosselli uccisi nel 1937 da sicari fascisti in Francia, e di Alice Weiss, madre di Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana e figura di rilievo per Montespertoli.

L’appuntamento è per giovedì 17 novembre al Centro culturale "Le Corti" alle ore 18:30: introduce l’evento il vicesindaco di Montespertoli, Marco Pierini e interverranno l’Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli e l’autrice Stefania di Pasquale. La serata si concluderà con una visita con apericena e degustazione vini delle cantine La Gigliola e Fattoria Trecento presso la Fattoria La Gigliola, villa che apparteneva alla famiglia Milani.

Per partecipare è necessario assistere alla presentazone del libro e prenotare al numero 3494665135 oppure chiamando il Centro culturale "Le Corti" al numero 0571600228.

Fonte: Comune di Montespertoli