Tari 2022, attivo lo sportello informativo per domande e chiarimenti

Il Comune di Certaldo comunica che, in prossimità della scadenza del saldo Tari 2022 il 2 dicembre 2022, sarà aperto al pubblico uno sportello informativo, in collaborazione con Alia Spa, predisposto nel Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi 37 (locali del messo comunale).

Il punto informazioni sarà aperto, per rispondere alle domande dei cittadini e fornire eventuali indicazioni, venerdì 18 novembre, venerdì 25 novembre e lunedì 28 novembre nei seguenti orari: 9-13 e 14-18.

Il numero di rate con le relative scadenze è stato approvato dalla giunta comunale di Certaldo a marzo 2022. Si ricorda che eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2022 avverranno nell’emissione della prima rata del prossimo anno.

