Si accoda all'auto di fronte e non paga per 145 volte il Telepass

Si incollava all'auto davanti per non pagare il Telepass. In questo modo una 44enne lombarda è riuscita a 'bucare' 145 caselli. Per questo motivo è stata accusata di truffa e andrà a processo. Autostrade le chiede più di 6mila euro.

I fatti risalgono al 2018, tra luglio e dicembre. La donna transitava dalla Lombardia alla Toscana e l'escamotage andava praticamente sempre a segno: nell'agosto 2018 anche cinque volte in un giorno.

Il modus operandi è stato messo in atto ai caselli di Firenze, Calenzano, Scandicci ma anche Capannori, Pisa, Lucca, Prato e Altopascio. Riusciva a prendere la scia del mezzo davanti - auto o camion che fosse - per passare prima che si abbassasse la sbarra del Telepass. In questo modo aveva un viaggio 'gratis', quando in realtà gli importi erano di 60-70 euro ogni volta.