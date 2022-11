Tempio Crematorio a Cambiano, chiesto il Consiglio comunale aperto

È stato richiesto il Consiglio comunale straordinario in seduta aperta sul Tempio Crematorio in località Cambiano, a Castelfiorentino. A richiederlo i consiglieri comunali Paolo Cambi Gruppo Misto, Fabrizio Macchi Movimento 5 Stelle, Susi Giglioli Capogruppo Lega Salvini Castelfiorentino e Carlotta Paolieri consigliera Lega, ai sensi dell'articolo 15 comma 8 dello Statuto Comunale, con il seguente ordine del giorno: "Analisi, presentazione e confronto con la cittadinanza sulla realizzazione di un Tempio Crematorio in località Cambiano".

"In merito alla contrastata realizzazione del Tempio Crematorio in località Cambiano, come consiglieri comunali al di là di ogni rappresentanza politica, ci siamo sentiti in dovere di promuovere un confronto pubblico tra l’amministrazione e la cittadinanza" dichiarano in una nota congiunta i consiglieri.

"Quanto sopra ci è permesso proprio dallo Stato e dal Regolamento Comunale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8 del D. Lgs 267/2000 che riporta "per rilevanti motivi di interesse della comunità il Presidente del Consiglio può convocare sedute aperte, quale forma di partecipazione popolare alla vita pubblica locale" e come riportato anche dall’art. 7 comma 1 del regolamento comunale. La richiesta è stata presentata formalmente il 5 novembre scorso e prevede la convocazione entro 20 giorni, ci aspettiamo pertanto a breve un positivo riscontro dall’amministrazione che siamo certi condividerà i principi di chiarezza e confronto pubblico che un investimento di questo tipo merita. A tal proposito la convocazione è stata richiesta in forma aperta e in una sede consona a poter garantire la massima partecipazione pubblica".