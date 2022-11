A Firenze iniziative per ridurre gli sprechi e imparare il riuso

Ridurre gli sprechi in ogni campo, dal cibo all’elettronica, dai vestiti agli oggetti di uso comune, e insegnare il valore del riuso e del riciclo non solo per risparmiare ma per contenere l’inquinamento e per un pianeta più sostenibile. Questi gli obiettivi della Settimana europea della riduzione dei rifiuti, iniziativa comunitaria che si svolge dal 19 al 27 settembre e che a Firenze coinvolge dodici associazioni per 25 eventi.

In programma un calendario di laboratori diffusi di recupero, riuso e produzione, presentazioni di esperienze, workshop, presentazioni di libri, progetti e idee per non buttare via e sprecare oggetti e cibo. Per esempio l’associazione Plastic free accompagnerà i visitatori dentro l’impianto dell’Anconella per far capire l’importanza della limitazione della plastica; al Restart party si imparerà come riparare piccoli oggetti elettronici invece di buttarli: grazie al progetto I was a Sari la moda diventa sostenibile, evita sprechi e promuove i diritti dei lavoratori.

La Settimana è promossa dal Comune di Firenze sotto il coordinamento del dirigente Arnaldo Melloni in collaborazione con i volontari delle associazioni che aderiscono al network dell’Ufficio Sostenibilità del Comune di Firenze, le organizzazioni firmatarie del Patto per l’economia circolare e le partecipate Alia e Publiacqua.

“Serve un impegno comune sul fronte delle cosiddette ‘Tre R’, ovvero la riduzione, il riuso e il riciclaggio dei rifiuti - sottolinea l’assessore all’ambiente e transizione ecologica Andrea Giorgio -. In questa settimana avremo tante occasioni per aumentare la consapevolezza e l’informazione su questi temi e abbiamo coinvolto molte associazioni con le quali vogliamo creare e valorizzare una rete di competenze. Insieme a loro l’amministrazione vuole essere un vettore di cambiamento e trasformazione dei comportamenti di tutti”.

Tutte le iniziative sono gratuite.

Programma completo consultabile su: https://ambiente.comune.fi.it/SERR-2022

Alia Servizi Ambientali, per tutta la settimana, dedicherà ai temi della Settimana i canali di comunicazione di Firenze Città Circolare e le attività sul territorio del gruppo A-Team, pubblicando un post giornaliero di consigli utili per la riduzione dei rifiuti, news e anticipazioni sulle attività, programmi radio, partecipazione e contributi agli eventi in programma. Inoltre l’Ecofurgone di Alia stazionerà in piazza Madonna della Neve dalle 15 alle 19 di sabato 26 novembre. Publiacqua organizza sabato 19 una visita all’impianto dell’Anconella, ‘cuore’ dell’acquedotto cittadino e dei fontanelli e dell’iniziativa Plastic free che da qualche anno il Comune di Firenze e Publiacqua hanno intrapreso e di cui fa parte, ad esempio, anche la distribuzione gratuita di borracce agli alunni delle prime elementari.

Tra i vari eventi torna Green factory al Tepidarium del Roster (19 e 20 novembre): in questa terza edizione grazie al contributo di Publiacqua sarà possibile attivare un percorso di sensibilizzazione sul consumo critico dell’acqua per i bambini con due laboratori: “L’acqua del Mondo” - sabato 19 novembre ore 10.30 e “La Fabbrica dell’Acqua” – domenica 20 novembre, ore 10.30. In programma anche il workshop con degustazione “Il mio Pane” a cura di Borgo a Petriolo, durante il quale sarà possibile riconoscere le farine, i metodi di conservazione del pane e imparare e degustare tre facili ricette con il pane raffermo (ore 11). Alle ore 17 invece l’incontro con SlowFood “Tempi di recupero. Come Slow Food si pone in merito agli sprechi alimentari e le ricette della memoria”. Dalle ore 11 alle 18.30, verrà allestito un PhotoBoot, un “campo da gioco” interamente dedicato allo slow fashion, dove verranno esposti capi ed accessori di alcuni brand del portale Sfashion-net: creazioni che possono essere toccate con mano e con le quali il pubblico è invitato ad interagire in maniera creativa, indossando e costruendo il proprio look. In programma anche il talk e workshop a cura di Fridays For Future “Crisi climatica: come se ne parla in Italia e strumenti per orientarsi nel caos mediatico” (domenica ore 16:00). Sempre domenica 20 alle ore 17 appuntamento con ZeroLab, il primo hub di recupero degli scarti in pelle. Al Conventino si svolgerà la Fierucola (sabato 19 ore 11) con la presentazione del libro ‘Quotidiano ceramico sostenibile per lavorare la ceramica evitando la produzione di rifiuti. Alle Murate il Villaggio dei Popoli e Oxfam presentano il progetto di riciclo tessile I was a Sari per dare speranza alle donne indiane (23 novembre ore 15). Sempre alle Murate ma il 26 novembre alle 15 Il giorno di Poi organizza un workshop di autocostruzione di rimorchi per biciclette. Attività anche presso l’Ufficio sostenibilità in via dell’Agnolo 1/D: il 22 novembre dalle 18 il workshop sui detersivi fai da te a cura dell’associazione Erba Canta; sabato 26 novembre dalle 15 Restart Party con l’associazione Restarters Firenze su riparazione e riuso delle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Stazione Riparante di Lo Fo Io sulla stampa in bioplastica in 3D, e il quiz sulle regole di conservazione dei prodotti alimentari con Le Mele di Newton.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa