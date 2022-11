Addio ad Alessandro Delfino, cordoglio nel centrodestra fiorentino

E' scomparso all'età di 70 anni Alessandro Delfino. Avvocato, ha cominciato la sua attività politica, durata per oltre un ventennio, in Alleanza Nazionale nel 1994, eletto consigliere comunale a Campi Bisenzio e consigliere circoscrizionale nel Quartiere 5 a Firenze. Nel 1999 viene eletto per un secondo mandato a Campi Bisenzio e contemporaneamente a Firenze come consigliere nel Quartiere 1. Di nuovo nel 2004 e nel 2009 viene eletto al Q1, dove ricopre sempre il ruolo di capogruppo.

Nel 2014, passato a Forza Italia, viene eletto per la quinta volta come consigliere al Quartiere 1. Nel 2018 passa nelle fila della Lega.

"Con Alessandro scompare un uomo fortemente impegnato in politica per il centrodestra, generoso e attaccato alla sua città. Scrupoloso nella sua attività amministrativa, Alessandro lascia un grande vuoto nel centrodestra fiorentino". Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai, legato a Delfino oltreché dall'attività politica da un forte e familiare legame di amicizia, e Alessandro Draghi. I due esponenti di Fratelli d'Italia esprimono il loro cordoglio e vicinanza alla signora Maria Pia, ai familiari e agli amici.

"Apprendiamo con dolore della scomparsa di Alessandro Delfino. Da sempre impegnato a fare politica per il centrodestra fiorentino, Alessandro era passato alla Lega nel 2018. Lo ricordiamo per il suo impegno e la serietà con cui ricopriva il ruolo di consigliere nel Quartiere 1. Alla moglie Maria Pia, a familiari ed amici esprimiamo il nostro profondo cordoglio" è stata la dichiarazione di cordoglio da parte del capogruppo e segretario fiorentino della Lega Federico Bussolin insieme alla consigliera Michela Monaco e al consigliere Luca Tani.

"E' con profondo dolore che ho saputo della morte di Alessandro. Avvocato fiorentino ben noto, con una autentica passione per la politica. Ho avuto la fortuna di conoscerlo bene. Il centrodestra fiorentino oggi piange uno dei suoi rappresentanti più significativi, soprattutto nelle battaglie per la qualità della vità e per la sicurezza del centro storico, dove ha lavorato e vissuto. Le mie condoglianze, anche a nome dell'assemblea cittadina, alla moglie Maria Pia, a familiari ed amici". Sono le parole del vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini appreso della scomparsa di Alessandro Delfino.