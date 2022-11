Anteprima Natale Alino Mancini, open day 20 novembre per prenotare i tuoi regali in gioielleria

Prepararsi al Natale senza stress? Si può, con la gioielleria Alino Mancini a Empoli (via Segantini, 1).

Abbiamo tutti voglia di goderci questo Natale e la sua atmosfera calda e magica che ci regala, i pranzi con gli amici e le cene per scambiarsi gli auguri e i regali che rendono felici noi e chi li riceve.

Domenica 20 Novembre si terrà, come ormai da 10 anni, il loro evento ANTEPRIMA NATALE, una giornata dove potrete ammirare tutte, ma proprio tutte, le novità di questo magico Natale, prima di entrare nel "caos" degli ultimi giorni.

Vi presenteranno tutte le idee regalo che hanno selezionato anche quest'anno con attenzione.

Dai piccoli pensieri, che fatti con il cuore hanno quel qualcosa in più che li rende grandi, a quelli di più valore, per brillare non solo una stagione ma per tutta la vita.

Per non ritrovarsi all’ultimo e senza idee fidati del gusto di Alino Mancini a Empoli.

Domenica 20 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19.30, potrai vedere le nuove collezioni e organizzare per tempo i tuoi regali di Natale.

È possibile prenotare un appuntamento chiamando lo 0571 80755