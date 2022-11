Case popolari a Certaldo, la graduatoria provvisoria per gli alloggi di via Matteotti

L'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa rende noto che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria di coloro che hanno partecipato al Bando intercomunale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati nel Comune di Certaldo, in via Matteotti.

A partire da oggi, mercoledì 16 novembre fino al primo dicembre 2022, gli interessati potranno prenderne opportuna visione allo Sportello Sociale del proprio Comune di residenza e presentare eventuale motivato ricorso al Presidente della Commissione Tecnica per la Casa dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa entro e non oltre il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, le 12 del primo dicembre 2022, con alcune modalità.

Ecco come presentare il ricorso: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli) nei giorni e negli orari di apertura; spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità); NON FARA' FEDE il timbro dell’Ufficio Postale accettante; tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni: circondario.empolese@postacert.toscana.it.

La graduatoria provvisoria e i rispettivi allegati sono pubblicati al link: https://www.empolese-valdelsa.it/.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa