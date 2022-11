Centri estivi a San Miniato, pubblicato l'avviso per i contributi economici

Grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, il Comune di San Miniato ha pubblicato l'avviso per la richiesta di contributi economici per le famiglie delle bambine e dei bambini che hanno frequentato le attività estive.

Possono presentare domanda e richiedere un contributo a parziale rimborso dell’attività svolta dai propri figli le famiglie con figli in età compresa fra i 3 anni compiuti e i 17 anni, residenti nel Comune, iscritti e frequentanti nel periodo dall'11 giugno al 14 settembre 2022 le attività educative e/o ludico-ricreative organizzate da Enti, associazioni, organizzazioni e realizzate nel territorio comunale. L’importo del contributo sarà calcolato sulla base della frequenza delle attività estive e della situazione economica del nucleo familiare.

Le domande si possono presentare entro il 5 dicembre 2022 tramite il Portale dei Servizi Educativi e Scolastici, accedendo con le proprie credenziali di identità digitale (SPID o CIE). Alla domanda dovrà essere allegata documentazione giustificativa comprovante l’effettiva frequenza e l’avvenuto pagamento delle attività per le quali si richiede il contributo. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Coloro che incontrassero difficoltà nel procedimento potranno richiedere assistenza telefonica entro il giorno 30 novembre 2022 ai Servizi Educativi e Scolastici, scrivendo a scuola@comune.san-miniato.pi.it