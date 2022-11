16

Almeno 200 persone hanno presenziato all'inaugurazione del nuovo punto Dalcar Noleggio a Sovigliana (viale Togliatti, 48) a Vinci nel pomeriggio di sabato 12 novembre.

Una grande festa, con tanto di dj set e auto esposte, per mostrare le potenzialità del servizio di noleggio a lungo termine della filiale del titolare Fabio D'Alessandro. Dalcar con questa nuova apertura raddoppia le sedi dopo l'ufficio presente in via Fucini 49/A a Empoli.

A essere presente anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia: "In quest'area, viale Togliatti, a maggior vocazione produttiva del terziario di tutto l'Empolese Valdelsa, è sempre un piacere partecipare a una nuova attività. E' particolarmente importante ora che usciamo da due anni molto complicati partecipare e inaugurare un nuovo esercizio commerciale grazie all'intraprendenza di chi vuole lanciarsi in una nuova sfida".

Il punto di forza di Dalcar Noleggio riguarda i brevi tempi di consegna, considerando le note difficoltà del settore automotive a causa della crisi dei microchip. "Grazie alla collaborazione con i maggiori brand e i servizi più noti di noleggio a lungo termine - continua D'Alessandro -, siamo pronti a dare un mezzo in pronta consegna con una data minima di 20 giorni. Ovviamente, se ci sono esigenze particolari del cliente i tempi si allungano, ma cerchiamo di fare un vestito su misura di chi ci viene a trovare, trovando soluzioni su chilometraggio, alimentazione e allestimento".

Dalcar ha collaboratori in tutta Italia, consegna in tutto il Bel Paese e si appoggia sulla rete di assistenza delle concessionarie, quindi con presenza capillare sul territorio.

"Il noleggio a lungo termine - conclude D'Alessandro - da 3 anni a questa parte ha visto una crescita sempre maggiore nonostante il periodo che conosciamo bene. Come Dalcar riusciamo a fare la differenza sulla pronta consegna. In più con l'app dedicata è possibile segnalare per un preventivo un amico e un conoscente, ottenendo buoni fino a 500 euro".

Da Dalcar Noleggio (dalcarnoleggio.it) sono disponibili tutte le auto in produzione: ordiniamo le vetture con tutte le configurazioni richieste dal cliente.

Il noleggio a lungo termine ti dà la possibilità di avere al tuo servizio un’auto nuova o anche usata, per un intervallo che va da 12 mesi fino a 60 mesi. Tra i vantaggi del noleggio ci sono in particolare questi che ti elenchiamo:

- Il primo, di tipo economico, consiste nel corrispondere il solo valore di ammortamento della vettura e non l’intero costo;

- Il secondo è di tipo gestionale. Infatti, non dovrai preoccuparti dei costi di gestione e manutenzione. Niente più scadenze per il bollo, non dovrai tenere a mente di sottoscrivere l’assicurazione auto, né ricordarti le scadenze per eseguire il tagliando: tutto questo sarà nostro compito;

- Per i professionisti sono previsti notevoli sgravi fiscali;

- Puoi noleggiare qualsiasi tipo di auto: utilitaria, familiare o SUV. Potrai guidare l’auto che ti piace di più.

Nell'accordo sono compresi:

- assistenza stradale

- incendio e furto

- infortunio conducente (PAI)

- Kasko: riparazione danni

- Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Rca

- Tassa di possesso con riaddebito mensile

Tra i servizi disponibili puoi scegliere:

- pneumatici

- auto sostitutiva

Il parco auto è veramente vasto. Sono disponibili per te anche vetture elettriche o hybrid, come pure veicoli commerciali, camion e furgoni fino a 35 q allestiti per il tuo business. Se usi l'auto per pochi km al mese o cerchi soluzioni con km illimitati, Dalcar ha comunque la soluzione giusta per le tue necessità.

La particolarità di Dalcar Noleggio è la possibilità di dare in permuta la propria vettura per noleggiare un'auto nuova. Sono più uniche che rare le compagnie che danno vita a un business di questo tipo. Dalla parte del cliente, molto spesso il noleggio a lungo termine viene messo da parte proprio in virtù della presenza di un'auto di proprietà da vendere.

DALCAR NOLEGGIO

Via Fucini 49/A, 50053 Empoli

Viale Togliatti 48, 50059 Vinci

0571/845442

info@dalcarnoleggio.it