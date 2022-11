Dire Fare Teatrare, Valentina Vuole di scena al Minimal Teatro

Il quarto appuntamento di Dire Fare Teatrare, rassegna dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, domenica 20 novembre propone lo spettacolo Valentina Vuole- Piccola narrazione per attrici e pupazzi di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, pupazzi Ilaria Comsso, scene e luci Emanuela Savi, produzione Accademia perduta/Romagna teatri. Spettacolo vincitore del Premio Eyes Wide Open 2019 per la "migliore drammaturgia".

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare.

E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

Consigliato per bambini dai 3 ai 8 anni. Gli spettacoli si tengono al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) e avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Il programma prosegue domenica 27 novembre Abbracci con Stefania Caldognetto e Massimo Politi, produzione Teatro del telaio e domenica 4 dicembre con un’altra produzione di Giallo Mare Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci e Adriana Zamboni.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Il biglietto è di € 4,5. Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa