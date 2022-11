Empoli festeggia la Giornata degli Alberi al Pontormo con nuove piantumazioni

Promuovere l’importanza del patrimonio arboreo, aumentare la consapevolezza che mantenere in salute gli ecosistemi naturali e urbani è compito irrimandabile per il benessere di ogni comunità. Sono soltanto alcuni dei temi sui quali vuole far riflettere la ‘Giornata nazionale degli alberi’, ricorrenza che cade il giorno 21 novembre, decretata con la legge 10 del 14 gennaio 2013 della Repubblica Italiana, entrata in vigore a febbraio dello stesso anno.

A Empoli le iniziative previste per celebrare la ‘Giornata Nazionale degli Alberi” intitolata quest’anno alle ‘Natural Based Solutions’ sono il risultato di una coprogettazione tra amministrazione comunale, Legambiente Circolo Empolese Valdelsa e le scuole superiori.

Il programma prevede il 18 novembre 2022 un workshop nell’aula Magna dell’Istituto Superiore Il Pontormo e il 21 novembre la messa a dimora di alcuni alberi in aree verdi degli istituti partecipanti.

Il workshop con inizio dalle 10 è stato organizzato in tre sezioni: i saluti istituzionali di Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli; Stefano Busoni, presidente di Legambiente Circolo Empolese Valdelsa; Filomena Palmesano, dirigente scolastico I.S.I.S. Il Pontormo; Grazia Mazzoni, dirigente scolastico I.I.S. ‘G.Ferraris-F.Brunelleschi’; Valeria Alberti, dirigente scolastico I.I.S. Virgilio di Empoli; Gaetano G.Flaviano, dirigente scolastico I.I.S. E-Fermi L. Da Vinci.; le relazioni, a partire dalle 10.40 di Giulia Tofani, comandante comando stazione Carabinieri Forestali di Empoli che illustrerà le attività dei Carabinieri Forestali in ambito di forestazione e difesa del patrimonio agro-forestale e di Lucia Castellani di Pnat srl che approfondirà le ‘Linee Guida alla progettazione di NBS’; “La parola agli studenti” alle 11.30 dedicata ai progetti ambientali in corso negli istituti partecipanti: Il Pontormo con il ‘Boscontormo’ e ‘BioPontormo’; il Virgilio, con il ‘Virgilio sostenibile’; il Ferraris-Brunelleschi con ‘Globe’ e il Fermi-Da Vinci con ‘Differenziamoci’.

"Dopo anni in cui è stato impossibile organizzare la festa degli alberi, finalmente riusciamo a farlo e di questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa giornata, dall’ufficio ambiente comunale, a Legambiente, alla rete con le scuole che è fondamentale. Sono molto contento perché il 21 novembre metteremo a dimora degli alberi con i ragazzi delle scuole e il 18 ci sarà questa mattinata nella quale metteremo a fuoco tutto quello che è stato fatto, che si sta facendo e ciò che farà la comunità empolese in senso ampio per preservare e incrementare il patrimonio arboreo della nostra città. Di sicuro in questi anni, in questi mesi, abbiamo visto aumentare la sensibilità soprattutto dei giovani nelle scuole su questo tema. ‘Boscontormo’ ne è una prova dinamica e sono soddisfatto. Si va avanti se pur con qualche difficoltà ma non è tanto quello che si riesce a fare nell’immediato ma quello che si riesce a costruire perché le cose vadano avanti nel futuro", così Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli.

L’iniziativa risponde a più obiettivi: rendere visibili i progetti ambientali dell’amministrazione comunale e delle scuole superiori, promuovere la consapevolezza e la conoscenza in tema di ‘Natural Based Solutions’ e al tempo stesso consolidare l’attività di networking tra istituzioni e cittadinanza attiva in vista di realizzare un Patto per il verde.

Il giorno individuato dalla L. 10/2013 per celebrare la ‘Giornata degli alberi’, saranno messi a dimora 4 alberi, uno per ogni Istituto, donati da Comune e Legambiente Circolo Empolese Valdelsa. Le aree individuate sono state concordate con la Città Metropolitana di Firenze: al Ferraris-Brunelleschi in uno spazio nei pressi dell’orto; al Virgilio nel giardino che confina con la L.Da Vinci in via Fabiani; al Pontormo nell’area verde oggetto del progetto ‘Boscontormo’ e al Fermi- Da Vinci nello spazio prospicente via Bonistallo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa