Forze dell'ordine in Consiglio a Fucecchio, Morelli (M5S): "Toni accesi di Pilastri"

Aria tesa in Consiglio comunale a Fucecchio. Fabrizia Morelli, presidente Commissione Garanzia e Controllo e consigliera M5S, ha chiamato in Consiglio le forze dell'ordine dopo un intervento del consigliere Leonardo Pilastri. Di seguito la nota di Morelli.

"Lunedi 14 novembre 2022 si è tenuta, presieduta dalla sottoscritta, una riunione della Commissione Garanzia e Controllo del Comune di Fucecchio convocata per richiedere alcuni chiarimenti inerenti ad Aquatempra, società partecipata dall’Amministrazione comunale e che si occupa della gestione della piscina intercomunale.

Durante l’esposizione del bilancio presentata dal Presidente di Aquatempra Dottor. Manetti, a seguito dell’intervento non dovuto da parte del consigliere comunale Pilastri e dei conseguenti toni accesi ed inopportuni tenuti dallo stesso tali da impedire il proseguire del regolare svolgimento della Commissione, ho ritenuto necessario coinvolgere le Forze dell’Ordine di Fucecchio, che sono intervenute tempestivamente. La normativa regolamentare riguardante la gestione della discussione all’interno della Commissione prevede che possano intervenire soltanto i commissari, peraltro solo dopo la richiesta di autorizzazione al Presidente, totalmente mancata in questo specifico caso.

Alla riunione erano presenti tutti i commissari e tre consiglieri comunali i quali, non investiti della qualifica di commissari, potevano assistere solo come uditori. Nonostante che la normativa regolamentare sia molto chiara sulle modalità di svolgimento della discussione, il consigliere comunale Leonardo Pilastri mi si è rivolto con elevato ed insistente tono di voce, senza permettermi di controbattere o parlare, nonostante sia stato più volte invitato da me, dagli altri consiglieri e dal Sindaco ad abbassare i toni.

Le aule comunali sono luoghi pubblici, dedicati allo svolgimento delle attività mirate a garantire il più possibile il benessere sociale della popolazione e utilizzare toni accesi, inopportuni ed inadeguati è indice di mancanza di capacità di lavorare serenamente in piena collaborazione e mancanza di rispetto verso tutti quei cittadini che ci hanno eletti democraticamente al fine di lavorare per il bene comune. Auspico che il consigliere Pilastri si astenga in futuro dal creare episodi simili durante le riunioni della Commissione ed in generale dell’Amministrazione comunale, specialmente se immotivati come in questo specifico caso. Ringrazio le Forze dell’ordine di Fucecchio per il loro tempestivo intervento".