Giampiero Galgani torna come assessore al posto della compianta Marina Baretta

Giampiero Galgani entra a far parte della giunta comunale guidata da David Baroncelli. È un decreto del primo cittadino, appena firmato, a nominare il nuovo assessore che si occuperà di politiche educative, attività culturali, politiche per l'accoglienza, l'inclusione, l'equità sociale e la tutela del benessere equo e sostenibile. Giampiero Galgani, classe 1951, residente da molti anni a Tavarnelle Val di Pesa, storico volontario in diversi ambiti associativi, è un volto noto della comunità di Barberino Tavarnelle per la sua appassionata attività svolta nel campo sociale, culturale e nella sfera politico-istituzionale. Difatti per 10 anni, dal 1999 al 2009, ha ricoperto la carica di assessore durante il mandato del sindaco Stefano Fusi. La necessità di ricomporre in tempi brevi la giunta comunale è legata anche alla prematura scomparsa dell’assessore Marina Baretta, venuta a mancare quasi un mese fa.

“Ringrazio il sindaco Baroncelli - dichiara il neoassessore - per la fiducia che mi è stata accordata, cercherò di svolgere questo importante ruolo, che interpreto come un’alta forma di responsabilità civica, nel modo migliore, perseguendo e condividendo obiettivi e azioni programmatiche in linea di continuità con l'operato dell'assessore Baretta”. “Pur non avendo le importanti competenze che aveva la cara Marina - prosegue – un’amica, oltre che assessora, con la quale eravamo soliti confrontarci quotidianamente, l’intento è quello di mettere il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze al servizio della collettività tenendo conto di ciò che oggi è ritenuta una priorità assoluta, ovvero il bisogno di rispondere alle necessità del cittadino attraverso servizi, interventi e investimenti che possano garantire vivibilità, sicurezza, sostenibilità, tenuta sociale, crescita culturale”.

L’assessore Giampiero Galgani ha assunto le deleghe all’Attività della formazione, educazione, istruzione e documentazione, alle Politiche per l’educazione dell'infanzia e dell'adolescenza e di sostegno alla genitorialità, alla Programmazione dei plessi scolastici, alle Attività culturali, di promozione e diffusione della cultura e della conoscenza, alle Politiche per il co-sviluppo e l’accoglienza, pace e diritti, alle Politiche per l’equità sociale, l’inclusione e la tutela del benessere equo e sostenibile. “La presenza di Giampiero Galgani ci permetterà di arricchire di nuove competenze la giunta comunale - spiega il sindaco David Baroncelli - il cui assetto è comunque ancora da completare con un ulteriore ingresso che sarà oggetto di valutazione nelle prossime settimane, tale scelta mi consente anche di ridistribuire il carico di lavoro tra gli assessori e le assessore per garantire un alto livello di efficacia, puntualità e partecipazione all’attività amministrativa”.

Nel decreto Il sindaco ha attribuito la carica di vicesindaco a Roberto Fontani, assessore ai Lavori pubblici, al Decoro urbano e al Coordinamento in ambito comunale delle funzioni di Protezione civile. Una nuova delega anche per il sindaco David Baroncelli, quella al Welfare, che si aggiunge alle materie che già sono presenti nella sfera delle sue competenze, ovvero Urbanistica ed Edilizia privata, Caccia e Pesca, Comunicazione, Sport, Politica ambientale e della sostenibilità, Politiche per le pari opportunità, uguaglianza di genere. La giunta comunale di Barberino Tavarnelle è costituita dagli assessori Roberto Fontani, Tatiana Pistolesi, Giampiero Galgani e Anna Grassi.